Acidente com torcedores do Corinthians: PC recua e confirma 7 mortos

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuou, às 11h, e confirmou que sete pessoas morreram no acidente de ônibus na Rodovia Fernão Dias, na BR-381, altura do Km 525,4, entre Igarapé e Brumadinho, Grande BH, na madrugada deste domingo (20/8). Isso porque, às 9h30, a corporação divulgou que a tragédia havia provocado oito mortes.

De acordo com a PCMG, os corpos das vítimas foram encaminhados ao Posto Médico-legal de Betim, com apoio da equipe do Instituto Médico-Legal Dr. André Roquete (IML).

O acidente

Um ônibus que transportava 43 torcedores do Corinthians tombou por volta das 3h deste domingo, matando ao menos oito pessoas e deixando 36 feridos feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o veículo pode ter perdido os freios , pois, conforme relatos de passageiros, o motorista teria gritado avisando do problema. Em seguida, o ônibus atingiu um barranco e tombou.

Os torcedores retornavam para São Paulo após o jogo entre Cruzeiro e Corinthians, que ocorreu no Mineirão, em Belo Horizonte. O acidente aconteceu no Km 525,4 da Rodovia Fernão Dias, na descida da serra.