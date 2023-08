Acidente com torcedores: dois passageiros estão em estado grave, diz PRF

Dois torcedores envolvidos no acidente de ônibus que matou sete pessoas na Rodovia Fernão Dias, na BR-381, em Brumadinho, estão em estado grave, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na madrugada deste domingo (20/8), um ônibus que transportava 43 torcedores do Corinthians tombou por volta das 3h, matando sete pessoas e deixando 36 feridos. As informações sobre o número de passageiros são conflitantes. Segundo o Corpo de Bombeiros, são 43 passageiros, mas, segundo a PRF, 48.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, 28 passageiros não tiveram o estado de saúde informado. A maior parte das vítimas foi conduzida para o Hospital Municipal de Contagem. Os outros torcedores foram levados aos Hospitais Municipais de Betim e Oliveira e para o Hospital João XXIII.

Trânsito

Segundo a concessionária Arteris Fernão Dias, que administra a rodovia, o trânsito no local chegou a acumular 12km de congestionamento . Até as 11h30, a faixa da esquerda, sentido São Paulo havia sido liberada. A faixa da direita permanecia interditada em razão do acidente.

O acidente e as vítimas

As causas do acidente ainda não foram confirmadas pelas autoridades, no entanto, segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o veículo pode ter perdido os freios, pois, conforme relatos de passageiros , o motorista teria gritado avisando do problema. Em seguida, o ônibus atingiu um barranco e tombou. O local é uma forte descida, com curvas fechadas.

"Viagem irregular"

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em nota, informou que o veículo envolvido no acidente não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros, o que classifica a viagem como irregular. "A ANTT esclarece que fornecerá, quando solicitadas, todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações", diz a nota.

Mortes

Inicialmente, foi divulgada a informação de que, no local, sete pessoas morreram. No entanto, por volta das 9h30, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) emitiu um comunicado dando conta de oito mortos ao todo. Às 11h, a polícia recuou e publicou uma errata informando que se tratavam mesmo de sete mortes

O transporte particular retornava depois da partida ocorrida em Belo Horizonte, a 60 quilômetros do local do acidente, disputada no dia anterior, no Mineirão.

De acordo com o tenente Fernando Fróis, do Corpo de Bombeiros, alguns torcedores ficaram presos sob o veículo. A equipe foi acionada por volta das 3h e, às 10h40, havia finalizado a remoção dos corpos.

"A rodovia está completamente fechada no sentido São Paulo para retirada dos corpos e encaminhamento para o IML. Não há previsão de destombamento do ônibus, haja vista que é um trabalho que requer paciência", disse.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os torcedores que morreram no local não portavam documento de identificação, o que irá dificultar o reconhecimento das vítimas.

Local do acidente

O local é uma forte descida, com curvas fechadas. O segmento é conhecido como a Alto da Conquista e é um dos trechos mais perigosos da Rodovia Fernão Dias por se tratar de um local sinuoso e de serras, com curvas fechadas e declives fortes, apesar de duplicado, dotado de separação de pistas por barreira de concreto e contar com acostamento.

Nesse mesmo trecho, três quilômetros adiante, se encontra o local que foi considerado o mais mortal da Fernão Dias e o segundo pior de Minas Gerais, entre 2020 e 2022, quando sete pessoas morreram e quatro pessoas ficaram feridas, como mostrou a reportagem do Estado de minas.

O acidente com os torcedores agravou a situação do Km 526. O pior techo de Minas Gerais fica no Km 509 da BR-251, que registrou nove mortes e 12 feridos no mesmo período.

A Arteris Fernão Dias, informou que "atuou no atendimento com o envio de viaturas e mais de 20 colaboradores mobilizados no local", sendo que a prioridade seria o atendimento às vítimas e liberação do fluxo.