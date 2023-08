Acidente com três veículos causa vazamento de etanol e fecha BR-365

Um acidente entre um caminhão carregado com pneus, uma carreta bitrem com 45 mil litros de etanol e um carro fechou a BR-365, no Norte de Minas, na tarde dessa quinta-feira (24/8). Na manhã de hoje, a pista próximo à entrada de Canto do Engenho segue fechada para o transbordo da carga que restou na carreta.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista da carreta de combustível informou que seguia na rodovia no sentido Montes Claros quando, na altura do km 20, o caminhão com carga de pneus, que seguia no sentido oposto, perdeu o controle da direção e colidiu na lateral.

Com o impacto, os dois veículos pesados foram arrastados para as margens da rodovia, provocando um intenso vazamento de um dos tanques de combustível da carreta. Um carro, que seguia atrás da carreta de etanol, também foi atingido.



O motorista da carreta bitrem sofreu escoriações leves e não precisou ser socorrido. Já o motorista do caminhão de pneus sofreu escoriações múltiplas pelo corpo e tinha suspeita de fratura na região raquimedular. Ele foi encaminhado para atendimento médico.

Os três ocupantes do carro também sofreram escoriações múltiplas pelo corpo e não quiseram ser atendidos.

Por causa do vazamento de combustível, a rodovia foi interditada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo os bombeiros, foi feito contato com a transportadora responsável pela carga, que acionou a Ambipar, empresa que ficou responsável para realizar o transbordo do combustível.

Na manhã de hoje, a rodovia segue interditada e sem previsão de liberação. Uma equipe de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros segue no local para trabalhos de prevenção.