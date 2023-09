Acidente mata três jovens na Avenida Anselmo Alves dos Santos em Uberlândia

Três jovens morreram no acidente | Foto: Via Drones

Na madrugada de domingo, 13.ago.2023, um trágico acidente na Avenida Anselmo Alves dos Santos, em Uberlândia, resultou na morte de três jovens de 20 anos.

As vítimas estavam em um carro preto, que ultrapassou uma motocicleta, possivelmente, em alta velocidade. Ao se aproximar de um veículo que seguia um pouco à frente, o controle do carro foi perdido, fazendo com que invadisse o canteiro central e acabasse na pista oposta.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o veículo colidiu violentamente com um poste. As suspeitas levantadas pelos bombeiros sugerem que o carro estava em alta velocidade no momento do acidente.

O impacto da colisão resultou na morte imediata de dois passageiros. O condutor do veículo foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), porém, lamentavelmente, não resistiu e veio a óbito.

O terceiro passageiro também recebeu atendimento em estado grave e foi encaminhado ao HC-UFU. A informação é que o jovem não resistiu aos graves ferimentos e morreu.