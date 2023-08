Acidente no Anel Rodoviário: carreta arrasta carros no Betânia; veja vídeo

Uma carreta colidiu com diversos carros na noite desta terça-feira (22/8) no Anel Rodoviário, abaixo da passarela na altura do Bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Informação preliminares da Polícia Militar dão conta que não houve vítimas graves. Apesar disso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado.

Ao menos quatro carros foram atingidos durante a batida. Um deles chegou a capotar, e outro teria sido esmagado pelo impacto. A pista sentido Vitória está interditada

Esta matéria está em atualização.