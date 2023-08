Adolescente morre atropelado por caminhão no Anel Rodoviário

Um adolescente, de 14 anos, morreu ao ser atropelado por um caminhão, na manhã desta quarta-feira, no sentido Rio de Janeiro do Anel Rodoviário, no Bairro São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte. (16/8).

Uma equipe do Samu compareceu ao local, certificando a morte do menor. Em função do acidente, parte da pista teve de ser interompida, com o tráfego sendo feito em apenas uma pista, para o trabalho do Samu e dos peritos da Polícia Civil.

O motorista do caminhão, cujo nome é mantido em sigilo, permaneceu no local e tentou socorrer a vítima, mas não havia mais tempo. Ele foi levado para a Delegacia de acidentes de veículos.