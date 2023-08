Adolescentes em situação de prostituição são encontradas em hotel de BH

Três adolescentes, de 12, 13 e 17 anos, foram encontradas em situação de prostituição em um hotel do centro de Belo Horizonte na noite dessa terça-feira (29/8).

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar até o local, na rua São Paulo. A informação era de que duas menores de idades estavam sendo usadas em um dos quartos do estabelecimento.

Quando os militares entraram, o gerente do hotel informou que os quartos estavam alugados. Duas meninas, de 12 e 13 anos, foram encontradas.

Ao verificarem os demais quartos do hotel, os policiais ainda encontrou uma terceira adolescente, de 17 anos, na mesma situação.

Em conversa com as jovens, as três contaram que deram entrada no hotel na tarde de ontem depois de fugirem de um abrigo em Santa Luzia, que elas classificaram como um lugar 'desagradável'.

As meninas, que são amigas, disseram que alugaram os quartos no hotel, para “levantar um dinheiro”.

Funcionários do hotel contaram aos militares que foi a primeira vez que viram e tiveram contato com as adolescentes e que não sabiam a idade delas.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Odilon Behrens, para serem examinadas, e seguem em observação.

Durante a ação policial, o gerente do hotel fugiu e ninguém foi preso.

A Polícia Civil foi acionada e o boletim de ocorrência foi enviado para a Prefeitura de Belo Horizonte.