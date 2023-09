Advogado foragido da Justiça de Ituituaba é preso em São Paulo

Na tarde desta sexta-feira (31.ago.23) a Polícia Militar paulista na cidade de Barueri, São Paulo, prendeu um advogado tijucano que estava sendo procurado pela Justiça.

O homem, que deveria buscar a justiça e retidão, estaria transitando na região de Alphaville na cidade de Barueri/SP, o foragido estava de posse de um automóvel BMW/320i com placas de Uberlândia/MG e foi identificado através de sistemas de radares inteligentes.

Após a polícia ser alertada, foram montadas operações nas proximidades onde o veículo foi visto, sendo logrado êxito em localizar o carro e advogado foragido no estacionamento de um Shopping.

O advogado foi conduzido para unidade policial de plantão para os procedimentos de praxe.

A prisão só foi possível através de trocas de informações entre a Polícia Civil de Ituiutaba/MG, Polícia Militar de Ituiutaba/MG e a Polícia Militar do estado de São Paulo.

O crime de estelionato

As informações são da Polícia Civil

As averiguações se iniciaram após a notícia de que duas vítimas idosas teriam contratado o advogado investigado para a realização de dissolução de sociedade empresária denominada “Cerâmica Pontal Ltda.”, sendo que também realizavam pequenos empréstimos com tal profissional liberal por meio de notas promissórias assinadas praticamente em branco, somente com o valor adquirido.

Por meio de laudo pericial, restou comprovado que uma nota promissória no valor inicial de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fora materialmente adulterada e executada no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Outra nota promissória, ideologicamente falsificada no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), possuía elementos esferográficos distintos e teria sido assinada por idosa desacompanhada, em sua residência, em tese, ludibriada por funcionário do escritório de advocacia.

O beneficiário dessas cártulas seria desconhecido das vítimas e “laranja” do advogado. Ademais, constatou-se que o indivíduo seria pessoa simples, sem patrimônio, de parcos recursos, jamais tendo possibilidade de realizar empréstimos nas quantias supramencionadas.

Ressalte-se que a execuções das notas fraudadas foram patrocinadas por outra advogada, sócia do advogado contratado pelas vítimas e na atualidade, foragido da Justiça.

Dessa forma, verificou-se elementos de autoria e materialidade dos crimes de estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular, coação no curso do processo e patrocínio infiel.

Nos locais onde os mandados foram cumpridos, foram arrecadados documentos e demais objetos que poderão corroborar o que já está sendo apurado nas investigações.

Na residência do advogado foragido, foi apreendido no closet de sua esposa, munições calibre 38., sendo a mesma apresentada na Delegacia para a elaboração de Auto de Prisão em Flagrante Delito.