Agentes encontram baterias, celular e USB em vaso sanitário de presídio

Um celular, duas baterias e um cabo USB foram encontrados no vaso sanitário de uma cela no presídio Doutor Carlos Nelson Pires, em Oliveira, interior de Minas Gerais, na noite dessa terça-feira (29/8).

Segundo a Polícia Militar (PMMG), os policiais penais fizeram uma varredura de rotina nas celas. Quando chegaram perto do local em que o celular, as baterias e o USB foram encontrados, eles perceberam uma movimentação estranha, com um dos detentos tentando esconder algo.

Os policiais penais foram até a área e revistaram os dois presos que dividiam a cela. Com um deles, foi encontrado uma porção de maconha. Já o outro foi o responsável por tentar esconder o celular, as baterias e o cabo USB no vaso sanitário.

Os dois detentos foram levados para a Delegacia de Campo Belo. A Polícia Civil não atualizou o caso nem revelou a idade dos detentos. O caso será investigado.