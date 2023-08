Agostinho Patrus quer solução consensual para o transporte de Vespasiano

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Agostinho Patrus, vai promover uma mesa de conciliação entre a Prefeitura de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e o Consórcio Linha Verde, que presta serviços de transporte público no município. A reunião está marcada para a próxima segunda-feira (28/8) na sede do TCE-MG.

O encontro busca alcançar uma solução consensual para as irregularidades apontadas em denúncia que acarretaram na suspensão da licitação para concessão dos serviços de transporte coletivo em Vespasiano, deferida por Agostinho, relator da matéria. Segundo o conselheiro, a mesa vai dar celeridade ao processo, levando em consideração de que o serviço é essencial.

“Vamos buscar um acordo entre os interessados, sempre preservando o interesse público, na tentativa de alcançarmos uma solução mais ágil, democrática e inclusiva”, explica o Conselheiro.

A suspensão da licitação decorreu de denúncia do Consórcio Linha Verde ao TCE-MG sobre possíveis irregularidades no edital do processo licitatório. O contrato de transporte público do município está sendo praticado de forma emergencial, com vigência temporária até a retomada da licitação. Cerca de 600 mil usuários usam o transporte público em Vespasiano, anualmente.