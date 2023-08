Alunos da UEMG retomam feira da Escola de Design neste sábado (19)

Um grupo de alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) decidiram retomar a feirinha da Escola de Design, que chega na terceira edição do ano neste sábado (19/8). Ao todo, 50 graduandos irão expor seu trabalho artesanal no hall de entrada do prédio da escola na Praça da Liberdade, no bairro de Lourdes, região centro-sul de Belo Horizonte.

A feira já era conhecida dos alunos quando a Escola ficava situada no antigo prédio da Antônio Carlos , mas precisou ser reformulada. A ideia é de que o novo formato da feira seja uma oportunidade para que os alunos possam vender os produtos autorais, ao mesmo tempo que tenham um primeiro contato com o mercado de arte.

Com entrada franca e livre para o público de fora da universidade, os organizadores afirmam que o espaço tem atraído cada vez mais entusiastas, além do interesse de alunos em querer participar da dinâmica, sendo parte do projeto de extensão do Centro Integrado de Design Social, levando assinatura da professora Selma Magalhães.

Aluna do quarto período de Design de Moda, Geovana Nogueira, uma das organizadoras do evento, ressalta a importância de ter um espaço organizado e chancelado pela instituição para que os alunos tenham uma forma de adquirir renda. “Considerando que não tem taxa de inscrição e o único requisito é ser aluno da UEMG , é muito interessante. Muitas vezes as pessoas não têm dinheiro para começar e se inscrever em alguma outra feira que acontece em BH”, disse.

Além de organizadora, Geovana também expõe brincos de biscuit que fazia há cinco anos e viu uma oportunidade de voltar a produzir. Ela afirma que a última edição, no mês de junho, chegou a 70 expositores inscritos por meio de formulário, mas por questões logísticas foi colocado um limite. “Nosso objetivo é mover a feira para um espaço cultural da escola, agregado ao prédio”, explica.

O crescimento da feira e sua dinâmica de inclusão fez com que até alunos perto de concluir o curso aderissem ao movimento. Clarice Carvalho, aluna do último período de Design de Produto, que também faz parte da organização, viu uma oportunidade para expor suas “ecobregas” – um trocadilho com as ecobags que dão nome ao “estande” – em meio a uma área com difícil acesso ao mercado de trabalho.

“A gente conseguir levar o nosso trabalho dentro dessa feirinha e ser valorizado, ver as pessoas comprando e gostando de uma coisa que você fez, faz a gente dedicar mais no nosso trabalho”, destacou Clarice.

Serviço

Feirinha da Escola de Design da UEMG

Rua Gonçalves Dias, 1434, Hall de Entrada, bairro de Lourdes

Sábado, 19 de agosto de 2023