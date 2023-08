Alunos viralizam ao fazer look com material reciclável para escola

Com uma produção digna de grandes desfiles, um grupo de estudantes produziu um look de material reciclável para uma atividade escolar e acabou viralizando. A atividade fazia parte de uma gincana da instituição de ensino em comemoração ao dia do estudante. O desfile aconteceu no dia 10 de agosto e, desde então, as imagens circulam por páginas nas redes sociais.

Usando plástico e CDs como matéria prima, os alunos se empenharam para produzir um corset e uma saia, além de uma tiara de princesa e uma gargantilha. Além dos materiais que iriam para o lixo, também foram utilizados papel filme, durex e cola quente.

“A ideia foi usar coisas que seriam descartadas ou estavam paradas e transformar em arte, a roupa está guardada com muito carinho. Obrigado pelos elogios”, contou um dos estudantes. Os alunos também cuidaram de arrumar o modelo, chamado Pablo, com maquiagem e produção especial. Na passarela da escola, montada no pátio, ele fez uma perfomance bonita, que arrancou aplausos dos colegas.

A instituição de ensino é a Escola Estadual Princesa Isabel, de Caratinga, no Leste de Minas, que compartilhou um registro não só da roupa que viralizou, mas de todos os competidores. “Um dos grandes destaques da gincana aconteceu na quinta-feira (10/8), o desfile de roupas confeccionadas com material reciclado. Sustentabilidade e criatividade deram show durante a disputa. Sabendo a importância de celebrar a data tão especial, a direção e equipe pedagógica da escola, buscou destacar o protagonismo juvenil, dando aos alunos a oportunidade de dar show”, escreveu a escola nas redes sociais.

Além da beleza do look, o modelo foi muito elogiado. Isso porque Pablo se identifica como uma pessoa LGBT. “Escola é lugar de se ensinar como tratar uma estrela como o Pablo! Brincadeiras a parte, isso parece um sonho! Vidas LGBT+ sendo parte da escola. É uma emoção gigante poder ver isso”, destacou um comentário.

“Só quem foi uma criança LGBT num tempo em que a homofobia era regra no ambiente escolar tem a dimensão do que significa esse momento. Voa por todos nós, Pablo”, comentou outro perfil. Outro internauta explicou como esse tipo de atividade tem um valor educacional gigantesco para os alunos.

“Tão legal ver esse tipo de atividade ser desenvolvida e ver os alunos participando com tanta empolgação, trabalhando em equipe e festejando juntos. E ainda tem o valor simbólico da pessoa que desfila, sinal de que as coisas aos pouquinhos estão mudando. Aos que não vêem nenhum valor em atividades como estas, que são raríssimas, em comparação as aulas tradicionais e monótonas com professor escrevendo no quadro, e que não vêem sentido ou valor nas habilidades que estão todas conectadas nesse trabalho como trabalho em equipe, sustentabilidade, desenvolvimento da criatividade expressão, só lamento, a escola hoje é outra, a visão está ampliada, e práticas como estas são completamente de acordo com a BNCC. Não é apenas uma brincadeira de vestir e desfilar, envolve pesquisa, projeto”, ressaltou outro.