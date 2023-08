Anel Rodoviário: prefeito de BH promete R$ 1,5 bi para obras em oito pontos

O prefeito Fuad Noman anunciou nesta sexta-feira (18/8), um conjunto de obras em oito pontos do Anel Rodoviário com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O prefeito lembra que o Anel é um dos locais de maior problema de trânsito na capital, sobretudo os acidentes. “Há mais de 20 anos temos lutado para que o Anel seja reformado.” Porém, segundo Noman, faltavam recursos.

Já há liberação de um investimento inicial de R$ 35 milhões em projetos para obras nos oito viadutos do Anel. À medida que os projetos executivos estiverem prontos, o recurso será liberado. Há ainda a previsão de uma nova área de escape para evitar acidentes no local.

O prefeito agradeceu ao presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e ao deputado federal Reginaldo Lopes (PT).

Detalhamento das obras

O superintendente da Sudecap, Henrique Castilho, detalhou as intervenções nos oito pontos:

Viaduto da BR-040 sobre o Anel Rodoviário, com previsão de início em abril de 2024. Novas alças viárias e implantação de um novo viaduto; Viaduto sobre a Avenida Amazonas, com previsão de início das obras em setembro de 2024. Será feito o alargamento do viaduto existente e a implantação de dois novos viadutos, alças e passarela; Viaduto sobre a Avenida Presidente Antônio Carlos, com previsão de início das obras em setembro de 2024. Haverá alargamento do viaduto atual, alças e passarela; Pontilhão ferroviário no Bairro Betânia, com previsão de licitação do projeto executivo em janeiro de 2024. Será feito o alargamento do viaduto existente, a implantação de um novo viaduto, alças e passarela; Viaduto sobre a Avenida Tereza Cristina, com previsão de licitação do projeto executivo em janeiro de 2024. Haverá alargamento do viaduto atual, implantação de novo viaduto, alças e passarela; Viaduto da Praça São Vicente, com previsão de licitação de projeto executivo em janeiro de 2024. Haverá implantação de quatro novos viadutos e alças viárias; Viaduto sobre a Avenida Pedro II, com previsão de licitação de projeto executivo em janeiro de 2024. Serão feitos dois novos viadutos e alças viárias; Viaduto sobre a Avenida Cristiano Machado, com previsão de licitação de projeto executivo em janeiro de 2024. Haverá alargamento de viaduto existente e construção de um novo viaduto.

Já há projeto para os dois primeiros pontos.

Todas as obras de alargamento terão início no primeiro semestre do ano que vem, segundo o prefeito.