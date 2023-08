Anel Rodoviário: veja como vão ficar os locais depois das obras anunciadas

O prefeito Fuad Noman anunciou nesta sexta-feira (18/8), um conjunto de obras em oito pontos do Anel Rodoviário com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O investimento é estimado em R$ 1,5 bilhão, sendo que já há liberação de recursos iniciais de R$ 35 milhões em projetos executivos.

Veja os oitos locais que vão receber intervenções:

Viaduto da BR-040 sobre o Anel Rodoviário, com previsão de início em abril de 2024. Novas alças viárias e implantação de um novo viaduto;