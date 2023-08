Aplicativo de mobilidade Loghaly Driver está em atividade em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. O concorrente do Uber, Loghaly Driver, já está em atividade em Capinópolis a partir desta sexta-feira (25.ago.23). Este é o primeiro aplicativo de mobilidade que está atuando em Capinópolis na atualidade.

Os usuários de Capinópolis poderão instalar o aplicativo e acionar os motoristas de plantão.

Na última quarta-feira (23), o diretor da empresa, Halysson Rezende, esteve na cidade e firmou parcerias com motoristas.

O aplicativo, que pode ser baixado na PlayStore (para celulares Android) e na App Store (para iPhones).

As vantagens do app já batem de frente com o gigante Uber.

As 25 primeiras corridas serão gratuitas, e uma ação promocional de inauguração oferecerá corridas a partir de R$ 9,90 — os valores são alterados de acordo com distância e tempo de corrida.

Facilidades do Loghaly