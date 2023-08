Armas e munições do suspeito de executar humorista em MG são apreendidas

As armas e munições de propriedade do suspeito de matar a tiros nessa terça-feira (15/8) o humorista e empresário Tiago Rodrigues de Oliveira Brito, de 36 anos, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, foram apreendidas nesta quinta-feira (17/8), informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Segundo a instituição policial, o armamento está registrado nas categorias “colecionador”, “caçador” e “atirador”. Dentre as armas apreendidas está uma pistola de calibre 380, que foi utilizada para cometer o crime. “As investigações prosseguem para a conclusão do inquérito policial”, pontua a PCMG. O suspeito, de 42 anos, já foi identificado e, até ontem, as autoridades tentavam encontrá-lo. Segundo a Polícia Civil, ele se apresentou nesta quinta-feira à tarde na Delegacia de Homicídios de Ipatinga. Quem era Tiago Brito, humorista assassinado dentro de farmácia

O crime

Nas imagens de uma câmera de segurança é possível ver o humorista entrando na farmácia que administrava e, logo em seguida, um homem de camisa branca vem atrás dele. O atirador saca a arma e vai para cima do comerciante, que reage, mas é alvejado. Ao todo, o empresário teria levado 12 tiros.

Tiago Brito tinha quase 20 mil seguidores nas redes sociais e era dono da farmácia Vale Mais Farma, no Bairro Bom Jardim, gerenciando o estabelecimento com a estratégia de marketing por meio de piadas.

No quadro “Notícias do Britinho”, por meio da função Stories, ele postava fofocas da região. A suspeita da Polícia Militar é de que o crime foi motivado por uma dessas publicações, onde o humorista falou sobre um caso de traição na região.