Assaltantes levam R$ 49 mil de casa lotérica localizada a 100m da PM

Uma casa lotérica, localizada em um centro comercial de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, foi assaltada por dois homens, que levaram R$ 49 mil. O caso aconteceu na manhã dessa sexta-feira (18/8), a poucos metros de uma companhia da Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta de 7h25, o dono da lotérica chegou para trabalhar e, minutos depois, uma funcionária também. No momento em que ele abriu a porta para a mulher entrar, ambos foram rendidos por um assaltante.

Com arma em punho, o homem entrou no estabelecimento e um comparsa apareceu por trás, fechando a porta de aço e impedindo a visualização de quem está do lado de fora.

O dono da lotérica teve a arma apontada para a cabeça, sido ameaçado com coronhadas durante toda a ação. A cerca de 100 metros do centro comercial há uma companhia de polícia, o que não intimidou os criminosos, que fugiram levando R$ 49 mil, além dos celulares das duas vítimas.

Até a noite deste sábado (19/8) os criminosos não tinham sido encontrados.