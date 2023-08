Até peças de carabina de pressão eram usadas em arsenal caseiro apreendido

Um homem de 39 anos que fabricava e estocava armas de fogo caseiras foi detido na tarde de sexta-feira (18), em Alvarenga, no Vale do Rio Doce. O arsenal surpreendeu os policiais militares da operação por utilizar peças variadas, inclusive coronhas esculpidas de forma rústica, peças de carabinas de pressão e ferragens soldadas.

A própria mulher do suspeito, de 34 anos, foi quem o denunciou para a Polícia Militar, informando que o homem tinha em seu poder várias armas de fogo e munições. Pela surpresa demonstrada pelo suspeito, ele não desconfiou da traição.

Para averiguar a denúncia, a polícia montou uma operação e seguiu até a propriedade do suspeito, na localidade rural de Córrego Cabeceira da Cachoeira.

A própria mulher que denunciou o marido abriu as portas e permitiu a entrada dos policiais. Surpreso com a movimentação de militares, o suspeito tentou fugir pelos fundos do terreno, mas acabou cercado e detido.

Os policiais apreenderam nove espingardas artesanais, algumas do tipo polveira (arma que necessita de carregamento manual da pólvora para disparo de projéteis) e outras de alimentação por munição convencional e dois revólveres.

O arsenal incluia ainda munição, sendo recolhidos 138 cartuchos de calibre 22 e cinco munições de calibre 380. No mesmo local, foram encontrados instrumentos para carregamento das armas artesanais, equipamentos para recarga de munição e para a fabricação das armas de fogo caseiras.

O homem foi detido e encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil.