Ator de ‘Vai na Fé’ sofre acidente de moto em Minas Gerais

O ator Matheus Abreu, de 26 anos, conhecido por interpretar "Eduardo" na novela “Vai na Fé”, sofreu um acidente nessa segunda-feira (28/8) enquanto andava de moto em Ouro Branco, cidade natal do ator, que fica na Região Central de Minas Gerais.

De acordo com informações passadas pela assessoria de imprensa do ator ao portal "G1", ele andava de moto pela rua principal do Bairro Primeiro de Maio quando foi atingido na lateral por um carro. O motorista estaria fazendo o retorno para entrar na rua em que Matheus trafegava.

"Aparentemente, não há nada de grave, mas estamos aguardando o resultado dos exames do Hospital da Fundação Ouro Branco, onde ele se encontra em observação até amanhã (30)", afirmou a assessoria em nota.

Matheus Abreu estreou na televisão na minissérie "Dois Irmãos". Mais tarde, ganhou destaque ao interpretar o protagonista "Tato" em "Malhação: Viva a Diferença".