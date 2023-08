Batida entre trem e carro funerário deixa duas pessoas feridas

Um acidente entre um trem e um carro funerário, ocorrido na tarde de segunda-feira (14/8), deixou duas pessoas feridas, ambas ocupantes do automóvel, no cruzamento da linha férrea com Rua Marzano, no Bairro São Sebastião, em Conselheiro Lafaiete.

Segundo testemunhas, o veículo tentou cruzar a linha férrea, quando foi colhido pela composição, que bateu na frente do carro. O automóvel rodou e foi parar fora da linha de trem.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, no momento do acidente, o passageiro do carro funerário saltou do veículo e sofreu apenas escoriações. Já a motorista permaneceu no interior do automóvel e reclamou de dores no peito. Ambos foram levados ao Hospital Maternidade São José.