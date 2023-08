Batida frontal deixa dois mortos e dois feridos

Um homem e uma mulher, ambos com 56 anos de idade, morreram em um acidente de carro na tarde desse domingo (20/8), na MG-230, em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a batida frontal na altura do km 80 da rodovia estadual envolveu uma caminhonete Fiat Toro e um automóvel Fiat Siena.

O casal que estava no Fiat Siena morreu ainda no local do acidente. O motorista da caminhonete, de 31 anos, foi socorrido para o Pronto Socorro em Patrocínio. Ele foi medicado e liberado pouco depois.

O condutor informou que seguia na rodovia no sentido Serra do Salitre quando, em uma curva acentuada, bateu de frente com o Siena, que seguia no sentido oposto.

Ainda segundo o relato do motorista da caminhonete, chovia na hora do acidente.

Uma mulher, de 28 anos, passageira da Fiat Toro, também foi socorrida com ferimentos leves.

A perícia técnica esteve no local e autorizou a remoção dos corpos das vítimas para o IML de Patrocínio pelo serviço funerário de plantão.

Os dois motoristas estavam habilitados e os veículos, em situação regular.

Após a retirada dos veículos, o trânsito local voltou à normalidade.