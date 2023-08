BH: chuva em agosto surpreende empresários de eventos e causa prejuízos

O registro de chuva em Belo Horizonte durante o mês de agosto surpreendeu os moradores da cidade e afetou o planejamento feito por empresários do ramo de eventos. O último fim de semana, por exemplo, teve um volume pluviométrico incomum para a época, espantando o público esperado em diversas festas. Até 8h de segunda-feira (28/8), os números alcançaram 256,6% acima da média de agosto, que é de 10,6mm.

As características do inverno brasileiro são dias secos e ensolarados, com umidade relativa do ar abaixo de 30%. O volume médio de chuva de agosto é um dos menores do ano em praticamente todo o país. Nos últimos anos, um índice superior ao deste mês foi registrado apenas em 2018, quando as precipitações chegaram a 39,7mm, o sexto maior acumulado da série histórica

Para o presidente da Associação Mineira de Eventos e Entretenimento (Amee), Rodrigo Marques, a anormalidade no clima surpreendeu os produtores, que se preparam para festas "à prova de chuvas" a partir de outubro. De acordo com ele, analisando a situação do estado, houve diminuição na quantidade de festividades devido ao despreparo do setor.

"A chuva é aguardada entre outubro e janeiro, então, é uma novidade para todo mundo. Os produtores acabam despreparados para isso. Como empresário e integrante de associação, sinto que deu uma desacelerada no crescimento do setor, num momento de recuperação pós-pandemia", diz.

A maioria dos eventos desta época costumam acontecer em locais abertos, com propostas de atividades ao ar livre. Com a possibilidade de chover, alguns organizadores veem saída no cancelamento do evento. "Estamos diminuindo a quantidade, porque a possibilidade da festa dar prejuízo é grande. Mesmo com tendas e coberturas, a chuva impossibilita muito o andamento de festas".

O Savassi Festival, de jazz e música instrumental, foi realizado em 19 locais espalhados por Belo Horizonte, entre os dias 20 e 27 de agosto. Com uma extensa programação ao ar livre, a organização afirma ter sido surpreendida, mas impossibilitada de alterar o cronograma.

"O evento é programado com muitos meses de antecedência, então, como não chove nessa época, foi uma surpresa. Por ser um evento de rua, é quase impossível pensar num plano B, de montar novas estruturas nos palcos. Não pudemos mudar, mas torcemos para dar certo", conta Gigi Favacho, produtora cultural da festa.

Bruno Golgher, dono do Savassi Festival, completa que, devido à mudança climática, em 2024 haverá mudança de data. "Logo no último acorde do último show, começou uma chuva mais forte. Demos muita sorte, mas sentimos falta do lindo céu azul do inverno belo-horizontino, por isso, ano que vem o evento acontecerá na primeira quinzena de julho".

Festival Sarará

A 10ª edição do Festival Sarará aconteceu na Esplanada do Mineirão, no último sábado (26/8), em BH, e teve uma maratona de shows, mas também uma intensa tempestade caiu no local por volta das 18h. Houve quem corresse para se proteger na área de alimentação e sob algumas tendas dispostas e até banheiro químico, como afirmou um usuário do X, o antigo Twitter.

"Deu uma chuva grande durante um tempinho no Sarará. Eu e meus amigos nos abrigamos num banheiro químico. O ruim é que a chuva fez acabar a luz e o Jorge Aragão fez o show dele quase todo no escuro kk", disse @iuserneime.

A reportagem procurou a produção do Sarará e ainda não teve retorno.

Segundo o presidente da Amee, outros eventos também registraram problemas, inclusive com estruturas montadas sendo prejudicadas pela força do vento. "Toda a tecnologia é feita para um vento de até 50 km/h, o que tínhamos registro no Brasil. Acima disso, a estrutura não suporta. A força do vento chegou a 100 km/h em cidades do interior de Minas, ou seja, o dobro do que suporta. Isso traz grande prejuízo", finaliza.

Previsão para o fim de semana

O início de setembro não tem previsão de chuva em BH. O próximo sábado e domingo, 2 e 3/9, deverá ser de céu claro a parcialmente nublado, com tempo estável. Segundo o meteorologista Claudemir Azevedo, a umidade relativa do ar abaixa e fica em torno de 35% à tarde, com temperaturas que variam de 13°C a 29°C.