BH: Fiéis celebram Nossa Senhora da Boa Viagem em Procissão Luminosa

Fiéis de todas as idades participaram da tradicional Procissão Luminosa em homenagem a Nossa Senhora da Boa Viagem, no fim da tarde desta terça-feira (15/08). A concentração teve início na Praça Rio Branco, em frente à rodoviária, no Centro da capital. O cortejo seguiu pela Avenida Afonso Pena, em direção à Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, na Região Centro-Sul.

Com a chegada dos fiéis acontece a missa solene, celebrada pelo arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo.

A procissão foi acompanhada por jovens da Juventude da Arquidiocese de BH, que cantavam nas calçadas do percurso. Muitos usavam camisetas da entidade e alguns estavam enrolados em bandeiras. Idosos com velas acesas também participavam do cortejo. À frente da procissão, a imagem da padroeira da capital era levada em uma carruagem enfeitada com flores.

As festividades em homenagem a Nossa Senhora da Boa Viagem começaram ainda pela manhã com celebração de missas no Santuário Arquidiocesano. No local houve ainda uma exposição de carros antigos. A concentração na Praça Rio Branco começou às 14h30, com a recitação do terço às 16h.

Centenário

A data marca também o centenário da Paróquia em homenagem à padroeira, inaugurada em 8 de dezembro de 1923. O reitor e pároco do santuário, padre Marcelo Silva, diz que “é preciso lembrar que a história da capital surgiu com a imagem que estava na capela original, em torno da qual nasceu o arraial, formou-se a vila e cresceu a capital. São mais de 300 anos.”

Em 1709, o português Francisco Homem del Rey conseguiu autorização da Coroa portuguesa e se estabeleceu na região onde hoje está Belo Horizonte. Segundo estudos históricos, ele trouxe uma imagem da padroeira dos navegantes portugueses, Nossa Senhora da Boa Viagem, que o acompanhou na travessia do Oceano Atlântico.

Para homenageá-la e proteger a imagem, Francisco ergueu em suas terras uma pequena capela de pau a pique. Como estava na rota dos tropeiros que passavam pela região transportando riquezas do interior do país, a igrejinha recebeu o nome de Nossa Senhora da Boa Viagem e passou a ser conhecida também como a padroeira dos viajantes.

Com o passar dos anos e a enorme devoção dos fiéis, a capelinha ficou pequena para receber tanta gente e em seu lugar foi construída uma igreja maior. Porém, com a construção da capital, foi necessário erguer um novo templo – o atual Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia/Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem.

Em 1932, o título de padroeira da capital mineira foi oficializado pelo papa Pio XII, a pedido do cardeal dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota.

