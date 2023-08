BH pode ter pancadas de chuva e muito calor nesta sexta-feira

A previsão para Belo Horizonte é de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde desta sexta-feira (25/8), a máxima será de 34°C, com umidade do ar em torno de 30%.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Minas Gerais o tempo segue quente e seco. Entretanto, áreas de instabilidade podem provocar pancadas de chuva e trovoadas, com possibilidade de granizo, em pontos isolados do Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata, a partir da noite. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

A meteorologista Anete Fernandes, do Inmet, alerta que, nesta sexta-feira (25/8), algumas cidades das Regiões Norte, Noroeste e Triângulo correm o risco de chegar a temperaturas máximas de 40°C , um recorde no ano.

Fim de semana

O fim de semana será de tempo instável em todo o estado. Na capital, a temperatura máxima prevista para o sábado (26/8) é de 31ºC com mínima de 19ºC. No domingo (27/8), a previsão é de queda nas temperaturas, com máxima prevista para os 25ºC e mínima na casa dos 18ºC. O céu fica com muitas nuvens durante o dia e há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o final de semana.

O sábado em Minas será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca à tarde e possibilidade de chuva isolada entre fim de tarde e noite. A máxima é de 37ºC no Norte do estado e a mínima prevista é de 8º no Sul de Minas.

No domingo, o Inmet indica céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Oeste, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca à tarde e possibilidade de chuva isolada entre fim de tarde e noite. A máxima prevista é de 35ºC no Noroeste de Minas e mínima de 6ºC no Sul.