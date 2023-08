BH tem alerta de ventos de até 50km/h e chuva; veja previsão do tempo

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de chuvas com ventos em torno de 50 km/h até esta sexta-feira (1º/9), de manhã.

Áreas de instabilidade podem provocar pancadas de chuva de 20 a 30 mm. Além das rajadas de vento, há risco de raios. O aviso publicado nesta quinta-feira (31/8), vale até a manhã de amanhã, às 8h.

Minas Gerais

Outra notificação também chama atenção para chuvas fortes. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta com validade em quase todo estado, com exceção da região Sul de Minas, para chuva de até 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h).

As áreas afetadas sã: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste de Minas.