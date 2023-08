BH tem alerta para pancadas de chuva com rajadas de vento

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva nesta sexta-feira (25/8). Segundo a Defesa Civil da capital, áreas de instabilidade atmosféricas podem provocar chuva de até 20 mm, com rajadas de vento ocasionais em torno de 40 km/h.

O alerta vale até a manhã de sábado (26/8). Na manhã de hoje, a Região de Venda Nova já registrou pancadas de chuva de intensidade leve.

A previsão do tempo indica que a sexta-feira será de céu parcialmente nublado a nublado, com máxima prevista para 34°C. O tempo segue instável durante o final de semana, com possibilidade de pancadas de chuva.



Veja as recomendações da Defesa Civil durante a chuva:





– Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.%u2800

– Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.%u2800

– Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.%u2800

– Atenção especial para áreas de encostas e morros.%u2800

– Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).%u2800

– Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.%u2800

– Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.