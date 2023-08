BH tem dia mais quente do ano, com temperatura acima dos 34ºC

Pelo segundo dia consecutivo Belo Horizonte bateu o recorde de dia mais quente do ano. Nesta quinta-feira (24/8) de inverno, a estação meteorológica da Pampulha chegou a registrar 34,3°C durante à tarde. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura é a maior do ano e a maior para o mês de agosto desde 1961.

O calorão recorde já tinha atingido a capital mineira na quarta-feira (23/8) quando foi registrada a temperatura de 33°C na estação da Pampulha durante à tarde. O recorde anterior ao de ontem havia sido registrado no dia 5 de fevereiro, com a marca de 32,7°C.

De acordo com o Inmet, a culpada pelas altas temperaturas é uma intensa massa de ar seco e quente que atinge grande parte do país. Segundo a meteorologista Anete Fernandes, o calor deve persistir ainda na sexta, quando a temperatura máxima pode chegar aos 33°C. O tempo quente deve começar a dar trégua a partir de sábado. No domingo, a temperatura cai e o tempo deve permanecer nublado, com possibilidade de chuva.

Recomendações

Beba bastante líquido.

Evite desgaste físico nas horas mais secas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice