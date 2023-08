Bois derrubam muro e caem em piscina de fazenda em Sete Lagoas; veja fotos

Militares usaram sistema de cordas, polias e outros equipamentos no resgate

(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Dois bois das raças Nelore e Girolando danificaram parte de um muro, permitindo-lhes acessar uma área mais privada de uma fazenda localizada em Sete Lagoas, na região Central do estado. Como resultado, eles inadvertidamente caíram em uma piscina que estava coberta por uma lona apropriada, o que pode ter causado confusão aos animais, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. O incidente ocorreu durante a noite de sábado (26/8) e foi respondido em atendimento ao chamado dos proprietários da propriedade.

Os militares foram chamados ao local, uma vez que os bois não conseguiram sair da piscina por conta própria. Utilizando um sistema de cordas, polias e outros equipamentos apropriados, os bombeiros realizaram com sucesso o resgate dos animais, empregando técnicas que reduzem a força necessária para retirá-los do local.

Ainda que os bois não tenham sofrido ferimentos, eles necessitaram de um período para se recuperarem, uma vez que exibiam sinais visíveis de exaustão devido às suas tentativas vigorosas de escapar daquela situação. Após o resgate, eles foram entregues aos cuidados dos proprietários da fazenda.

