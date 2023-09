Bombeiros combatem grande incêndio na região da Serra da Aroeira

No dia 8 de agosto de 2023, aproximadamente às 13h, o Segundo Pelotão de Bombeiros foi acionado para responder a um incidente de incêndio em uma área destinada ao cultivo de cana-de-açúcar na região da Serra de Aroeira. A localização em questão é acessível através da rodovia MGC-154, no ponto correspondente ao Km 45, no sentido de Ituiutaba a Capinópolis.

De forma ágil, uma equipe foi mobilizada para enfrentar o incêndio florestal. No local, foi identificado que as chamas estavam se propagando por três frentes distintas. A equipe do Corpo de Bombeiros colaborou de imediato, coordenando os esforços das Brigadas Florestais de duas usinas Sucroalcooleiras locais e uma proveniente do estado de Goiás. Com base nas diretrizes e intervenções dos bombeiros, essas brigadas agiram para conter as três frentes de incêndio, evitando que a situação se alastrasse para outras propriedades.

O combate ao incêndio exigiu aproximadamente 4 horas de trabalho incansável. As chamas afetaram tanto a vegetação quanto pastagens de uma propriedade rural vizinha à área de cultivo de cana-de-açúcar. Além disso, foram impactadas zonas onde a cana-de-açúcar havia sido colhida (área de palha) e regiões em que a cana estava em processo de brotação após a colheita.