Bombeiros são acionados em capotamento na zona rural de Ituiutaba

Ituiutaba, Minas Gerais. Na manhã do último sábado, 26 de agosto, por volta das 12h, o 2º pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado para um capotamento na zona rural, na região conhecida como Sete Placas.

As primeiras informações recebidas pelos bombeiros dava conta que poderia haver vítimas presas nas ferragens.

Chegando ao local, as duas vítimas já se encontravam fora do veículo capotado, e foram atendidas pela guarnição dos bombeiros juntamente com a equipe da USA – Unidade de Suporte Avançado – do SAMU.

As vítimas encontravam-se com escoriações pelo corpo, queixando de dor no peito.

Após avaliação, as duas vítimas foram conduzidas para o hospital de pronto socorro de Ituiutaba.

Os Bombeiros realizaram a retirada do veículo capotado evitando assim novos acidentes no local. As vítimas afirmaram que teriam perdido o controle do carro em uma curva.

O Corpo de Bombeiros orienta a população para a utilização do cinto de segurança e dirigir sempre com atencaao para evitar acidentes automobilísticos.