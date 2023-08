BR-356 tem esquema de pare e siga até sábado

O desvio da BR-356, entre os quilômetros 38 e 41, que liga a ponte da Lagoa das Codornas até o trevo da Polícia Militar Rodoviária, em Nova Lima, na Grande BH estará sob o esquema de pare e siga até sábado (19/8) para melhorias na sinalização da via.

O esquema funcionará entre de 8h às 16h30. Para ajudar os motoristas, haverá no local sinalizações de trânsito. As obras realizadas no trecho são para a limpeza de canaletas de drenagem e placas, a substituição de sinalizações danificadas e, conforme necessidade, a revitalização e pintura das faixas de sinalização e meio fios.

A intervenção tem o objetivo de aprimorar a segurança e orientar melhor os usuários do trecho e será realizada pela Vale, aprovado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da Polícia Rodoviária Estadual de Minas Gerais (PRE).

Desvio

O desvio entre os quilômetros 38 e 41 da BR-356 foi construído como medida preventiva de segurança dos motoristas que passam na região, já que podem ser prejudicados pela descaracterização da barragem Vargem Grande, na mina das Abóboras, em Nova Lima, iniciada em 2021.

A barragem está em nível 1 de emergência do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM) e segue com monitoramento permanente do Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG), além de passar por inspeções periódicas de equipes internas e externas.