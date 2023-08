Briga por ciúmes de mulher pode ter motivado homicídio em Betim

Um homem de 53 anos foi morto por outro, de 51, na madrugada deste sábado (19/8), no Bairro Colônia Santa Isabel, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima teria mexido com a mulher do suspeito e, por isso, foi morta.

Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), o suspeito estava em um bar com a mulher quando a vítima e os amigos passaram a encarar sua esposa. Incomodados, eles resolveram ir embora.

Após um tempo, o suspeito voltou até o estabelecimento para comprar mais bebidas. Nesse momento, houve uma discussão entre ele e a vítima, identificada como "Marquinhos".

O suposto autor voltou para casa e pediu para a esposa acionar a PM, dizendo que seu carro, um Kadett, foi roubado. Durante o atendimento, os militares foram informados de que o corpo de um homem foi encontrado no mesmo bairro.

Os policiais decidiram seguir com a solicitação e foram até a casa do suspeito. No local, conversaram com o casal e desconfiaram do fato de que o homem havia acabado de tomar banho.

Uma outra guarnição identificou o Kadett estacionado próximo ao local do corpo da vítima. O suspeito foi levado até o endereço e reconheceu seu veículo. O corpo de Marquinhos estava a mais ou menos 100 metros do veículo. Suspeita-se que os dois brigaram na rua e a vítima foi esfaqueada.

A perícia da Polícia Civil (PCMG) foi acionada. A vítima foi atingida por facadas no pescoço e no braço. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão.

O suspeito do crime foi detido e encaminhado para a delegacia.