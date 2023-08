Caminhão do Paraguai é apreendido com 1,5 tonelada de maconha em MG

Um caminhão com placa do Paraguai, carregado com cerca de 1,5 tonelada de maconha, foi apreendido pelo Grupo Tático da Polícia Militar Rodoviária de Iturama, no Triângulo Mineiro, na MGC-497 na madrugada desta sexta-feira (25/8). A apreensão aconteceu no KM 245, nas proximidades da cidade.

Além do condutor do caminhão, o motorista de um carro, suspeito de atuar como 'batedor' do carregamento, também foi preso.

Ainda segundo informações divulgadas pelos policiais rodoviários de Iturama, a droga estava na caçamba do caminhão, sob restos de calcário, em um fundo falso.

Foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros de Iturama para a retirada das placas de metal que cobriam as centenas de tabletes de maconha.

A droga havia saído do Mato Grosso do Sul. Por outro lado, os suspeitos não contaram à PM Rodoviária sobre o destino final da carga.