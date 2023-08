Caminhoneiro leva tiro no rosto em assalto na BR-251, no Norte de Minas

Um caminhoneiro de 61 anos foi baleado no rosto durante um assalto ocorrido na BR-251, na altura de Francisco Sá, no Norte de Minas. O ajudante do caminhoneiro, de 52 anos, foi atingido por estilhaços da bala.

Leia também: Homem morre depois de levar facada do próprio filho Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão em que as vítimas estavam foi interceptado na rodovia por um carro com três ocupantes, na madrugada desta quarta-feira (16/8). Eles desceram e anunciaram o assalto. Sem nenhuma reação das vítimas, os criminosos atiraram. O motorista foi baleado e levado para as margens da rodovia. O ajudante conseguiu fugir e pediu ajuda para outros motoristas que passavam pela rodovia. Durante o assalto, o trio levou diversos eletroeletrônicos que estavam no caminhão, como ar condicionado e computador. Cerca de 50% da carga foi roubada. Na sequência, o trio fugiu e não foi encontrado. As vítimas foram levadas para um hospital de Montes Claros. O jornal Estado de Minas apurou que ambas passam bem, apesar dos ferimentos. O caso será investigado pela Polícia Civil.