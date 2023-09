Capinópolis: trecho ampliado da Avenida Daniel de Araújo Rocha recebe asfalto

Avenida Daniel de Araújo Rocha está sendo ampliada para receber mais tráfego de veículos e pedestres | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A Avenida Daniel de Araújo Rocha, que recebeu asfalto em 2018, no primeiro mandato do prefeito Cleidimar Zanotto, está sendo ampliada. O trecho ampliado recebeu asfalto nesta quinta-feira (10.ago.23).

A avenida fica ao lado da MG-226, que liga Capinópolis a Ipiaçu. A via recebe um grande tráfego de veículos que seguem rumo aos bairros Recanto das Acácias, José Balduíno e Setor Industrial Isaac Luiz.

Preocupados com uma ampliação do tráfego de veículo no local, já que o Setor Industrial Isaac Luiz está recebendo investimentos na ordem de R$4 milhões na infraestrutura, o governo Municipal de Capinópolis ampliou a via para proporcionar às empresas, moradores da localidade uma capacidade extra no deslocamento de veículos pesados, leves e circulação de pedestres.

O trecho da Avenida Juscelino kubitschek de Oliveira, no Bairro Barbosa II, foi asfaltado na última quarta-feira (09.ago.23). A obra beneficia moradores da localidade e empresas que estão instaladas.

Cleidimar Zanotto destacou que as obras e benefícios promovem a dignidade às pessoas e auxiliam o comércio da localidade.

“Ao aprimorarmos a trafegabilidade nas ruas, avenidas, estradas, sistemas de água e esgoto, estamos construindo as bases para promover mais dignidade à comunidade, além de proporcionar mais estrutura às empresas da localidade”, disse o prefeito.

Desenvolvimento do Setor Industrial

O Setor Industrial está recebendo rede pluvial, rede de água e esgoto, além de melhoria na rede elétrica. A Prefeitura Municipal de Capinópolis também efetuou a doação de 20 lotes para instalação de empresas no local.

As obras utilizam financiamento da Caixa Econômica Federal, por meio do FINISA — Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento— com contrapartida do município. O investimento deve ultrapassar os R$4 milhões.