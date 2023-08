Capinópolis: Bairro Novo Horizonte recebe projeto “Saúde em Ação” e “Criança Feliz”

Capinópolis, Minas Gerais. A Secretaria de Saúde do Município de Capinópolis realizou mais uma ação de promoção à Saúde nesta terça-feira (22.ago.23). O “Saúde em Ação” foi realizado no Bairro Novo Horizonte, aliado ao projeto “Criança Feliz”.

Houve aferição de pressão arterial, promoção da saúde bucal, distribuição de preservativos, conscientização contra a dengue, testes rápidos, pesagem nutricional e vacinação.

Tudo começou com um belo alongamento.

As crianças se divertiram colorindo e fazendo pinturas no rosto. Tinha até o menino aranha — o super herói do bairro.

O vice-prefeito Jaisson Souza destacou a importância da ação nos bairros.

“Às vezes a gente realizava na parte central. Já realizamos no estádio Norberto Marim, mas nós estamos com uma nova visão de trazer para mais próximo da realidade do bairro … é trazer a ação para dentro do bairro, pois vai atender melhor a população nas suas necessidades e no entendimento”.

Renata Pereira e o sr Rotilde Sebastião, moradores do bairro, gostaram da ação.

“Achei muito bom para a população”, disse a moradora.

A secretária de Saúde, Cássia Betânia, pontuou a relevância dos agentes de saúde estarem mais próximos à comunidade nos bairros.

“A nossa missão é estar atendendo a população no seu local, mais próximo da sua BF, para poder estar conhecendo quais são as dificuldades”, finalizou a secretária.

O evento também contou com sorteio de prêmios e um saboroso lanche.