Capinópolis vence Cachoeira Dourada e avança para a semifinal do Campeonato de Férias

Capinópolis vai jogar contra o Betdez na semifinal

Capinópolis, Minas Gerais. A seleção de futsal masculina de Capinópolis foi classificada para a semifinal do 18º Campeonato de Férias Nivaldo Sebastião Teófilo de Cachoeira Dourada. O Capinópolis venceu a equipe de Cachoeira Dourada, o time da casa, por 3×1, na noite do último sábado (19.ago.23) no ginásio Jocão.

O time de futsal da cidade de Capinópolis, que tem apresentado uma ótima qualidade técnica, é comandado pelo treinador Marco Antônio.

“O time tem levado a bandeira de Capinópolis para toda a região, mostrando um futsal de alto nível. Agradecemos ao prefeito Cleidimar Zanotto e ao vice-prefeito Jaisson Souza pelo apoio ao esporte em nossa cidade”, disse Ronei Araújo — coordenador de Esportes do Município de Capinópolis.

O prefeito Cleidimar Zanotto parabenizou os atletas pelo desempenho no campeonato. O prefeito ainda faz torcida para que a equipe chegue à grande final.

“Nossos atletas têm um alto nível técnico, e essa gestão faz questão de valorizar os talentos do nosso esporte. Parabéns a todos os atletas e à comissão técnica”, disse o prefeito.

O Capinópolis enfrentará o Betdez no dia 30 de agosto. Caso a equipe vença, avançará para a final.