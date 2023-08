Carretas com ácido e diesel batem, causam incêndio e morte na BR-116

Um homem, que não teve a idade divulgada, morreu no início da tarde desta quarta-feira (23/8) após um acidente evolvendo duas carretas na BR-116, em Além Paraíba, na Zona da Mata mineira. O veículo com carregamento de diesel bateu na traseira do outro, que levava ácido sulfúrico, e pegou fogo na altura do km 799 da rodovia. A carga vazou na pista.

Acidente entre carretas congestiona BR-381 próximo a Sabará A concessionária EcoRioMinas, que administra o trecho, informou às 17h55 que havia um congestionamento de dois quilômetros em ambos os sentidos da rodovia. Até o fechamento desta publicação, o trânsito no trecho acontecia no esquema de pare e siga.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Leopoldina, o acidente aconteceu por volta das 12h40, ocasionando a interdição das pistas, situação que permaneceu até as 16h, quando o congestionamento chegou a 10 quilômetros em ambos os sentidos. Somente às 17h30 que o trânsito começou a ser liberado, inicialmente na pista norte.

O Corpo de Bombeiros informou que o motorista da carreta que transportava diesel morreu preso às ferragens. Ainda de acordo com os militares, o segundo veículo com a carga de ácido sulfúrico não foi atingido pelo incêndio.