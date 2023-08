Carro desgovernado bate e mata em Ouro Preto; veja vídeo

Uma caminhonete Strada desceu desgovernada uma rua em Ouro Preto (MG), bateu em uma Kombi de turismo e atropelou pedestres. Uma pessoa morreu. O acidente nessa terça-feira (29/8) foi gravado pelo sistema de câmeras de segurança da cidade histórica.

No vídeo, é possível ver o carro em alta velocidade na rua das Flores atingir a Kombi, que estava parada. A violência da colisão foi tão grande que a Kombi capotou e pessoas ao redor foram derrubadas.

Segundo a Polícia Militar de Ouro Preto, o motorista da Kombi, Geraldo Soares, 57 anos, morreu no acidente. A esposa de Geraldo, Cristina Iara de Almeida, 37 anos, conta que o marido deixou um filho de 6 anos.

"Estou incrédula com a situação. Fico naquela expectativa de não estar acreditando que meu marido não está aqui. A gente tinha muitos planos juntos de viajar, de curtir a vida, porque a vida pode acabar um de um dia pro outro, era um lema nosso, mas a gente não imaginaria que isso fosse acontecer de verdade, né", lamenta Cristina.

"Então, até agora, pra te falar a verdade, eu estou meio em choque, ainda não acreditei", diz a viúva.

O velório vai ser a partir das 15h, na Av. Américo Renê Giannetti, nº1100. O enterro será às 17h no Cemitério São Miguel, Bairro Saramenha, em Ouro Preto.

A PM não soube informar como está o estado de saúde das outras pessoas atingidas no acidente e os motivos que levaram a caminhonete a estar em alta velocidade.

A Prefeitura de Ouro Preto informou que a Kombi atingida nessa terça-feira (29/8) foi vistoriada em junho deste ano, e estava tudo certo com ela. “Todos os veículos licenciados para transporte turístico no centro histórico passaram por vistoria recente do Departamento Municipal de Trânsito (OuroTran) e estão aptos a realizar o serviço”.

“A vistoria é realizada anualmente e, dentre outros quesitos, é avaliado o estado dos pneus e toda a mecânica do veículo, a qual é comprovada por laudo técnico”, afirma.