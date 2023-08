Casal despenca 6 metros com carro, cai em rio e sobrevive, em Minas

Na madrugada de domingo (20/8), um casal despencou com o carro de uma via entre os municípios mineiros de Desterro do Melo e Senhora dos Remédios, em uma queda de 6 metros. O Corpo de Bombeiros atuou no resgate dos acidentados, que sobreviveram e foram encaminhados ao pronto atendimento.

A motorista, de 37 anos, foi retirada do veículo com cordas, imobilização e içamento, já que sentia fortes dores na região do quadril e da clavícula esquerda. O homem, de 41 anos, estava do lado de fora do carro, com sinais de fratura no membro superior direito. Ambos foram encaminhados ao pronto atendimento do Hospital Regional de Barbacena .

O veículo foi encontrado com as duas rodas traseiras parcialmente no leito do rio e as dianteiras no entorno dele. Acima do rio passa a ponte do Valmir, em localidade conhecida como Cascalhais.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.