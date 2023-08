Casal que dava bebida alcoólica para adolescentes para estuprá-las é preso em Uberlândia

Railane Silveira e Mauricio Francisco foram presos em Uberlândia e são investigados por estupro de vulnerável em Goiás — Foto: Polícia Civil/Divulgação

O casal Railane Silveira da Silva e Mauricio Francisco dos Santos foi preso no fim da tarde de terça-feira (29), em Uberlândia, pelo estupro de três adolescentes, de idades entre 13 e 17 anos. Eles foram alvos de mandados de prisão na cidade e os crimes ocorreram em Itumbiara (GO).

Segundo a Polícia Civil, os investigados aliciaram as três, levando as meninas para a casa do casal e dando bebida alcoólica para tirar qualquer capacidade das vítimas de reagirem. Cada caso foi em um dia diferente.

Uma das vítimas foi abusada sexualmente por horas, já que estava totalmente embriagada. As outras duas não sofreram nenhuma outra violação, pois passaram mal após ingerir o álcool e conseguiram sair da casa ao notarem a intenção sexual do casal.

Ainda conforme a Polícia Civil, as vítimas eram conhecidas da dupla, que primeiro conseguia a confiança dos pais e responsáveis pelas menores. O casal tinha filhos e alguns crimes eram cometidos enquanto eles estavam em casa.

O homem de 42 anos e a mulher de 31 foram encontrados no Bairro São Jorge, em Uberlândia, e foram presos mediante mandados de prisão.

A Polícia Civil de Goiás divulgou o nome e a imagem dos investigados para que seja possível a identificação de novas vítimas. Em caso de mais informações, o telefone para contato é o (64) 3404-7711.