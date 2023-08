Caso Evellyn: criança sequestrada na Grande BH continua desaparecida

Evellyn Jasmim Machado Acacio, de 8 anos, filha de uma mulher sequestrada e assassinada em 21 de junho deste ano, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ainda está desaparecida. Dois meses depois, nesta segunda-feira (21/8), o paradeiro da criança ainda é incerto. Ela estava com a mãe, Katlyn Oliveira, de 32 anos, em um salão de beleza no Bairro General Carneiro, quando sofreram uma emboscada. Além de mãe e filha, Ana Raquel de Brito, de 32 anos, proprietária do salão de beleza também foi morta.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, as investigações sobre a localização da criança ainda estão em andamento. No início de julho, 13 dias depois da garota ser sequestrada, a corporação informou que o caso estava sendo apurado pela Delegacia Especializada de Antissequestro (DAS). Na época, o delegado da Delegacia Especializada de Homicídios de Sabará, Carlos Eduardo Vieira Nunes, afirmou que encontrar Evelyn é “prioridade” da corporação.

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que a mãe de Evellyn é vista correndo no meio da rua . Ela é interceptada por um carro e, em seguida, disparos são feitos em sua direção. O corpo de Katlyn foi encontrado no Bairro Nações Unidas, também em Sabará.

Motivação

Embora a motivação do sequestro e assassinato ainda não tenha sido informada pela Polícia Civil, publicações feitas por Katlyn Oliveira no ano passado apontam que o crime pode ter sido motivado por desavenças da vítima com o ex-marido, que atualmente está preso.

Nas postagens, a mulher relata que teve uma separação conturbada e acusa o ex-companheiro de ter matado seu namorado em 2022. “Pergunto todos os dias a Deus, por que? Por que permitiu esses covardes, que são acostumados a fazer covardia com os outros? Como Deus deixou eles tocarem na sua vida, um menino tão “pureza” que não tinha coragem de fazer mal a ninguém? Muito pelo contrário, só ajuda. Prova disso, que foi morto ao sair de casa para ajudar a um falso amigo. Deus, por que? Têm coisas que aqui na Terra a gente nunca vai conseguir entender”, escreveu.

A mulher ainda relata que estava sendo pressionada por amigos do ex, por ter se envolvido com outra pessoa depois do término. Em outra publicação, Katlin mostrou prints da conversa com o pai de Evelyn, em que o homem a “autoriza” a se relacionar com outras pessoas. “Ele sempre deixou claro que eu tinha o direito de viver a minha vida. Ele dizia que tinha ciência que ele deu ‘mole’ comigo e tudo que ele tinha feito: as traições com mulheres da rua, com ex dele, com minhas falsas amigas, parentes, e etc.”

O ex-marido de Katlyn, Sildirley Silva Acacio Machado, está detido na Penitenciária de Francisco de Sá, no Norte de Minas. Um dia depois da emboscada sofrida pela ex-mulher e que resultou no sequestro de sua filha, agentes penitenciários encontraram um celular dentro da cela em que o homem está. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), na ocasião um boletim de ocorrência foi registrado e o aparelho foi entregue à Polícia Civil.