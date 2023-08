Ciúmes seria o motivo para crimes em Ataleia

Terminou em tragédia uma festa que aconteceu nesse domingo (27/8), em Tipiti, distrito de Ataleia, onde três pessoas foram mortas a facadas por um homem, que teria cometido o triplo homicídio por ciúmes. As vítimas são Roberto Soares, de 42 anos, Sandra Lúcia Alves dos Santos, de 34 anos, e Francisca Alves de Jesus, de 48 anos.

Segundo o relato de uma testemunha, um homem partiu com uma faca para cima de uma mulher, Sandra, dando golpes até que ela caísse. Em seguida, partiu para cima de Francisca, que estava junto com a primeira vítima. Roberto, de acordo com a testemunha, entrou para separar a confusão, mas acabou levando uma facada na barriga. O agressor fugiu do local, mas retornou em seguida com uma arma e atirou na cabeça desta terceira vítima.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o irmão de Roberto contou que ele, apesar de ser casado, era um homem sedutor e que teria tido um caso amoroso com uma mulher, atual namorada do suspeito do crime.

Tais afirmações levam os policiais militares a crer que Roberto seria o alvo principal do agressor. Uma outra testemunha contou aos policiais que uma das mulheres vítimas do assassino era amante de Roberto.

A namorada do suspeito do crime estava na festa e contou que os crimes aconteceram no momento em que ela saiu para ir ao banheiro. De lá ouviu uma gritaria e, quando saiu, havia uma grande confusão. Ela, que estava com a filha, de 12 anos, conta que puxou a menina e saíram correndo. Ao chegar em casa, ela ficou sabendo que o namorado é que tinha provocado a tragédia.

A mulher contou ainda que ela e o namorado, suspeito do crime, estavam juntos há apenas dois meses e que ela já tinha tido um envolvimento amoroso com Roberto, uma das vítimas, relacionamento que terminou em junho passado.

Os policiais foram até a casa do suspeito, mas não o encontraram. Os corpos foram encaminhados para o IML de Teófilo Otoni.