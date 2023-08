Clima instável em Minas: veja a previsão para os próximos dias

Saindo da influência de uma massa de ar quente, Minas Gerais deve sofrer nos próximos dias com clima instável gerado pela chegada de uma frente fria, acompanhada de uma massa de apolar. De acordo com Ruibran dos Reis, climatologista do Climatempo, o fenômeno traz a possibilidade de chuvas fortes, vendavais e granizo no estado.

Em Belo Horizonte, depois de dois recordes consecutivos de calor nesta semana, a temperatura deve cair no sábado (26/8) e no domingo (27/8), com pancadas de chuva. No sábado, a os a máxima deve atingir 30ºC, e a mínima 19º. No domingo, os termômetros devem registrar temperaturas entre 18ºC e 25°C.

O dia mais quente deste ano na capital mineira foi na quinta (24/8), com um calor que chegou a 34,3ºC durante a tarde, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura é a maior para o mês de agosto desde o ano de 1961.

Segundo o meteorologista Claudemir de Azevedo, do Inmet, o início da próxima deverá ter chuva, "com céu nublado e ocorrências de pancadas isoladas" em Belo Horizonte. A máxima, na segunda-feira (28/8), não deve passar de 23ºC, e na terça-feira (29), de 25ºC.

A Defesa Civil conta como ficará o clima nas demais áreas de Minas. Na Região Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, leste do Vale do Rio Doce e no Vale do Mucuri, a previsão é de tempestades com possibilidade de granizo. Nas demais áreas do estado, o tempo deve ficar instável, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas no período da tarde.

O que explica a instabilidade do clima

De acordo com Azevedo, a partir desta sexta-feira (25/8), a massa de ar quente que mantinha o clima quente e seco em Minas vai se enfraquecer, favorecendo a formação de chuvas. Ele acrescenta que, a partir desse sábado (26/8), o estado receberá uma massa de ar frio vinda do Sul do país. “Há possibilidade de chuvas, com raios, rajadas de vento e granizo”, alerta.

Já o calor é justificado pela atuação do fenômeno El Niño, que consiste no “aquecimento anormal e persistente da temperatura da superfície do Oceano Pacífico na região da Linha do Equador”, diz o Inmet.

Situação alarmante em Minas

Teófilo Otoni, na Região do Vale do Mucuri, está em situação de alerta , declarada pela prefeitura, depois que um temporal gerou pontos de alagamento e destruição na cidade. Aproximadamente 500 pessoas foram afetadas pela situação, das quais 16 ficaram desabrigadas e 20 desalojadas.

Também no Vale do Mucuri, a cidade de Itambacuri passou por situação parecida nesta sexta (25/8): 30 pessoas estão desabrigadas e 354 estão desalojadas, por causa de vendavais, chuva forte e granizo.

De acordo com Ruibran, a situação pode se repetir na região, principalmente no domingo. “Pode haver fortes pancadas de chuva, acompanhadas de raios”, ele diz. O climatologista ainda explica que o que gerou os desastres foi uma frente fria que passou pela região, que pode ser intensificada, “até mais forte do que aquela que passou”, avisa. O alerta se estende para as demais regiões do estado.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa