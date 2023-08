Condenado por duplo homicídio em Montes Claros é preso na Bahia

Um homem que estava foragido da Justiça de Minas Gerais, condenado a 24 anos de prisão por um duplo homicídio ocorrido em 2002, em Montes Claros, no Norte de Minas, foi preso na Bahia nessa segunda-feira (21/8). Dalmar Ferraz de Melo Junior foi detido pela Polícia Federal (PF) em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. Ele era procurado desde 2018.

Dalmar Ferraz Junior foi condenado como um dos mandantes do assassinato do radialista Rosalvo Bastos, de 28 anos, e da noiva dele, Daniela Oliveira, 24, mortos a tiros e a facadas. O crime ocorreu em frente à casa da família de Daniela, na Rua Dom Pedro II, no Centro de Montes Claros, no dia 4 de maio de 2002. O caso tece grande repercussão.

De acordo com o processo judicial, Rosalvo e Daniela foram assassinados por matadores de aluguel. Também foi apontado como mandante do crime o empresário Dalmar Ferraz de Melo, pai de Dalmar Junior, que morreu antes de cumprir pena.

Conforme o processo judicial, o duplo homicídio foi motivado por vingança. Nos autos constam que um irmão de Dalmar Junior, Danilo Ferraz, se suicidou quando estava com a namorada, Adriana Oliveira, irmã de Daniela. Porém, a família não aceitou a morte do rapaz, acusando Adriana pelo crime e jurando vingar os familiares do namorado de Danilo.

Dalmar de Melo Junior foi levado à júri popular em Montes Claros e condenado em 25 de março de 2010. A sentença foi proferida pelo juiz Maurício Leitão Linhares. A defesa recorreu e permaneceu em liberdade, sendo dado como foragido em 2018, quando houve a sentença definitiva pela condenação.

Nesta terça-feira, ouvida pelo Estado de Minas, a radialista Marlene Frota, irmã de Rosalvo Bastos, disse que a família clamou por justiça por mais de 20 anos e que manifesta gratidão pela prisão do mandante do crime.

“A família tem a sensação de que Deus é, de fato, o melhor caminho quando a gente espera por algo que parece impossível. Foram 21 anos de espera, muitos momentos de tristeza e de vazio, mas sempre com muita esperança. E se a resposta de nossos anseios veio 21 anos depois foi porque o tempo de Deus é que nos traz a verdadeira felicidade. O nosso coração é pura gratidão a Deus“, afirmou Marlene.

Dalmar Ferraz de Melo Junior foi preso com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) do Sudoeste. A PF também revelou que o preso foi encaminhado para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Procurada pelo EM nesta terça-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que uma possível transferência de Dalmar Junior para o estado depende do Poder Judiciário, tendo em vista que ele já foi condenado pela Justiça. A reportagem tentou, mas não conseguiu contato com o advogado de Dalmar, para ouvir sua versão e saber qual providência será adotada pela defesa.