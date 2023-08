Cooptal realiza encontro na Câmara de Capinópolis e promove desafio às escolas

Capinópolis, Minas Gerais. A Cooperativa de Reciclagem do Pontal (Cooptal) promoveu um encontro na Câmara Municipal de Capinópolis, na noite da última quarta-feira (30.ago.23), para ressaltar suas ações e promover um desafio às escolas da cidade. Assista:

A Casa de Leis ficou com um público atento para ouvir sobre a importância da preservação ambiental e reciclagem.

O vereador Daniel França, envolvido nas causas ambientais, foi um dos idealizadores do encontro.

“Porque cuidar do meio ambiente é cuidar da nossa casa, cuidar da natureza. A gente precisa sempre estar de mãos dadas e trabalhar muito em defesa do meio ambiente. Então, parabenizo aqui a todos os profissionais da Cooptal e também a todos profissionais da educação da nossa cidade que abraçaram essa ideia, e está todo mundo junto numa só causa — cuidar do meio ambiente”, disse o vereador.

O prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto, ressaltou o papel da Prefeitura Municipal na manutenção da cooperativa, fazendo repasses financeiros mensais.

“A Cooptal teve sua implementação definitiva e efetiva em 2017, no nosso primeiro ano de mandato. É uma empresa que está crescendo, gerando renda para seus associados, e ajudando o meio ambiente”, disse o prefeito.

Lívia Reis, bióloga da CRV Industrial, se dirigiu às crianças que acompanhavam o evento, e de uma forma didática, reforçou o que é o meio ambiente.

“E quando falamos de meio ambiente, não estamos falando apenas de natureza e animais, mas também sobre o conjunto de fatores como nossa casa, a escola e o local de trabalho. Preservar o meio ambiente é garantir a sustentabilidade do planeta e o bem-estar das gerações presentes e futuras”, disse a bióloga.

O novo gerente executivo da CRV Industrial, Ademir Patrício, acompanhou o evento, e estreitou laços com a comunidade e lideranças locais. O gerente é engajado nas pautas ambientais.

Deidi Souza, representante da Bayer e Iracilda Duarte, secretária de Educação e Cultura, reforçaram a importância da Educação para a formação ambiental dos alunos.

Ieda Zanotto, secretária de Meio Ambiente, pontuou o equilíbrio entre o desenvolvimento e as questões ambientais.

O Cartório Eleitoral de Capinópolis também está engajado nas pautas ambientais, participando, junto à Cooptal, da arrecadação de lacres de latinhas. A campanha “Lacre do Bem” visa propiciar a doação de cadeiras de rodas para pessoas necessitadas. Juliana Pereira, chefe do Cartório Eleitoral, destacou a parceria durante o evento.

O presidente da Câmara, Ivo da Farmácia, ressaltou a relevância da parceria entre os poderes Legislativo e Executivo com a cooperativa.

A engenheira ambiental Maiara Mendes, apresentou dados que comprovam o poder de gerar renda e riqueza por parte da cooperativa.

Um desafio também foi lançado às escolas, onde a instituição de ensino que mais arrecadar recicláveis, irá receber uma premiação. A CRV Industrial é a patrocinadora.

Leituras de textos reflexivos foram apresentadas, e alunos da rede municipal fizeram uma apresentação juntamente com o simpático robozinho da Cooptal.

Fotos: