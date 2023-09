Corpo de homem que estava desaparecido é encontrado amarrado em fazenda em Prata

Ruberdam Ferreira Freitas — Foto: Arquivo familiar/Divulgação

O corpo de Ruberdam Ferreira de Freitas, de 55 anos, que estava desaparecido desde o último dia 03 em Prata, Minas Gerais, foi encontrado em uma fazenda às margens da BR-153, no último domingo (06.ago.23).

A vítima estava com os braços amarrados e o corpo em estágio inicial de decomposição. O achado ocorreu quando testemunhas, em busca de uma vaca na fazenda, encontraram o corpo e imediatamente acionaram a Polícia Militar (PM).

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a investigação revelou que Ruberdam foi capturado por três suspeitos em frente à sua residência na última quinta-feira. Os criminosos também invadiram a casa e, em seguida, fugiram com o homem.

O desaparecimento de Ruberdam mobilizou esforços das autoridades. No sábado (5), o veículo da vítima foi localizado em Uberlândia, tendo sido utilizado pelos criminosos. A partir da identificação do suspeito que conduzia o carro, a PM conseguiu rastrear os demais envolvidos no crime.

Três suspeitos, sendo dois homens de 38 e 36 anos e uma mulher de 28, foram presos em decorrência da investigação. O corpo de Ruberdam foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ituiutaba para procedimentos de autópsia e perícia.

A família da vítima e a população esperam que a justiça seja feita e que os responsáveis sejam devidamente punidos pelo ato criminoso.