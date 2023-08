Criança acusa aluno de 13 anos de estupro em escola de Juiz de Fora

Um estudante de 9 anos de uma escola municipal no distrito de Humaitá, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, denunciou nesta sexta-feira (25/8) ter sido estuprado por outro estudante, de 13, nas dependências da instituição de ensino.

Conforme o estudante, o abuso sexual aconteceu após ele ser levado pelo colega do colégio até o banheiro da escola. A vítima relatou que sua boca foi tampada, impedindo-a de pedir socorro. Durante o ato, ele ainda teria sido agredido.

Conforme registro da Polícia Militar, a vítima foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) para a realização de exames. O estudante suspeito do crime foi apreendido e levado à delegacia da Polícia Civil acompanhado dos pais.

A ocorrência policial foi registrada no início da tarde. Ao Estado de Minas, a Prefeitura de Juiz de Fora disse que já tomou conhecimento do caso. “A Secretaria de Educação recebeu a informação por volta das 17 horas e está apurando os fatos para tomar as medidas pedagógicas necessárias”, diz a nota.