Criança de 1 ano e 10 meses morre vítima de estupro em MG

Em Pouso Alegre, no Sul de Minas, uma menina de 1 ano e 10 meses morreu na madrugada do último sábado (12/8). O caso aconteceu no sábado, mas só foi divulgado nesta terça-feira (15/8).

A criança foi levada ao hospital de Monte Verde, distrito de Camanducaia, com sangramento na boca e nariz. Em estado grave, a criança foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Camanducaia. Lá ela foi entubada. Os médicos acionaram a Polícia Militar.

Após receber atendimento em Camanducaia, o Samu foi acionado para levar a menina para Pouso Alegre, onde já chegou sem vida. Os médicos de Pouso Alegre encontraram sinais de que a menina teria sido vítima de abuso sexual. Além de sangramento na boca e nariz, a vítima apresentava hematomas nos quadris, nádegas, costela, antebraço, além de dificuldade para respirar.

Os pais da menina foram presos em flagrante na madrugada do sábado, mas tiveram a prisão relaxada pela juíza de plantão.

O corpo da bebê foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal de Pouso Alegre. O laudo vai servir de embasamento para a investigação da Polícia Civil, que instaurou inquérito policial.