Criança de 7 anos morre atropelada por caminhão de lixo

Um menino de 7 anos, que brincava na rua, morreu na manhã desta sexta-feira (25/8) após ser atingido por um caminhão de lixo em Bom Sucesso, no Sul de Minas Gerais. O motorista, de 65, foi preso em flagrante. O teste de bafômetro não apontou sinais de embriaguez.

Ele disse à Polícia Militar que realizava a coleta, quando percebeu um “baque”. Ao sair do veículo na Rua Júlio Rodrigues, no Bairro São João, o trabalhador se deparou com a criança caída na via com intenso sangramento na região da cabeça e do tronco.